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بوركينا فاسو.. مقتل 7 جنود و4 من قوات رديفة للجيش في كمينين

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بوركينا فاسو
من بوركينا فاسو

بوركينا فاسو.. مقتل 7 جنود و4 من قوات رديفة للجيش في كمينين

بوركينا فاسو تعاني من موجة عنف تشنها الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وداعش

واغادوغو - فرانس برس 

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قُتل 7 جنود و4 من قوات رديفة للجيش في كمينين في شمال بوركينا فاسو المضطرب، على ما أعلن الجيش في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، الجمعة.

ووقع الكمين الأول قرب بلدة سوليه، الخميس، وأدى إلى مقتل جنديين و4 من المتطوعين الذين يساعدون الجيش، فيما قُتل 5 من عناصر "وحدة تدخل خاصة تابعة للدرك" في كمين آخر في نفس اليوم في اوانوبي، وفق البيان.

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وشهدت البلاد انقلابا عسكريا يوم 24 كانون الثاني/يناير، تم خلاله وضع الرئيس روش مارك كريستيان كابوري قيد الإقامة الجبرية واعتقال مسؤولين آخرين.

وعلى غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نسبت إلى الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم داعش، وأوقعت موجة العنف المذكورة أكثر من 2000 قتيل وأرغمت 1.5 مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.

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