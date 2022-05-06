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زعيم واجه روسيا ببلدين مختلفين.. يصارع الموت الآن بالسجن ببلده

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Georgian former President Mikheil Saakashvili, who was convicted in absentia of abuse of power during his presidency and arrested upon his return from exile, holds a candle while praying for Ukraine in a defendant's dock during a court hearing in Tbilisi, Georgia, March 17, 2022. REUTERS/Irakli Gedenidze
الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي يصلي من أجل أوكرانيا خلال إحدى جلسات محاكمته في تبليسي في مارس الماضي

زعيم واجه روسيا ببلدين مختلفين.. يصارع الموت الآن بالسجن ببلده

رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي خاض حرباً ضد روسيا في 2008 في جنوب أوسيتيا.. ثم أصبح حاكماً لولاية أوديسا في أوكرانيا إبان حكم بوروتشينكو

العربية.نت

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يواجه الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي تدهور وضعه الصحي بسبب إضرابين عن الطعام في سجنه، خطر الموت إذا لم يتلق العناية اللازمة، وفق ما حذر أطباؤه اليوم الجمعة.

ورفض ساكاشفيلي (54 عاماً) تلقي الغذاء لـ50 يوماً ثم لـ20 يوماً أخرى تنديداً بسجنه إثر إدانته باستغلال السلطة في جورجيا.

مناصرون لساكاشفيلي يرفعون علمي جورجيا وأوكرانيا في تبليسي في ديسمبر الماضي
مناصرون لساكاشفيلي يرفعون علمي جورجيا وأوكرانيا في تبليسي في ديسمبر الماضي

والجمعة، أفادت مجموعة أطباء مستقلين عاينت ساكاشفيلي في السجن، أن الأخير يعاني خصوصاً من اضطرابات وضغوطاً عصبية شديدة وفقدان الشهية.

ونبّه الأطباء إلى أن عدم نقل الرئيس السابق في شكل عاجل إلى المستشفى لتجنيبه التعرض "لعوامل ضغط نفسي"، سيدفعه إلى مواجهة خطر الإصابة بمضاعفات عصبية قد تتسبب باختلال في وظائف أعضائه وتفضي إلى "نهاية مميتة".

وتجاهلت السلطات الجورجية حتى الآن القلق الذي عبّر عنه الأطباء ومؤيدو الرئيس السابق الموالي للغرب.

ساكاشفيلي خلال إحدى جلسات محاكمته في تبليسي في ديسمبر الماضي
ساكاشفيلي خلال إحدى جلسات محاكمته في تبليسي في ديسمبر الماضي

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحزب الجورجي الحاكم ايراكلي كوباخيدزه هذا الأسبوع أن ساكاشفيلي "ليس راضياً عن تراجع مستوى معيشته منذ تم سجنه".

وأضاف: "المطلوب فقط أن يأكل بيضاً وجبناً طازجاً ليصبح كل شيء على ما يرام".

واعتقل ساكاشفيلي الذي حكم جورجيا بين العامين 2004 و2013، ثم سجن في أكتوبر 2021 لدى عودته إلى بلاده الواقعة في القوقاز بعد منفى استمر أعواماً عدة.

ساكاشفيلي يتفقد مدينة غوري المتضررة من الحرب من روسيا في 2008
ساكاشفيلي يتفقد مدينة غوري المتضررة من الحرب من روسيا في 2008
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وأدى توقيفه إلى مفاقمة أزمة سياسية في جورجيا اندلعت بعد انتخابات 2020 التشريعية التي فاز فيها الحزب الحاكم بفارق ضئيل واعتبرت المعارضة أنها مزورة.

وخاضت جورجيا خلال فترة حكم ساكاشفيلي حرباً مع روسيا في 2008 إثر دخولها لمنطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية.

وبعدها انتقل ساكاشفيلي للعمل السياسي في أوكرانيا عام 2015 إبان حكم بيترو بوروتشينكو الذي منحه الجنسية الأوكرانية وعينه حاكماً لأوديسا بفضل دعمه لـ"ثورة ميدان" المناهضة للنفوذ الروسي في أوكرانيا عام 2013.

ساكاشفيلي يلقي خطاباً في وسط كييف في 2016 بصفته حاكماً لأوديسا
ساكاشفيلي يلقي خطاباً في وسط كييف في 2016 بصفته حاكماً لأوديسا
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