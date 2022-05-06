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كوبا.. 8 قتلى بانفجار قوي هز فندقاً بوسط هافانا

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The covered body of a victim lies on the street after an explosion destroyed the Hotel Saratoga, in Havana, Cuba May 6, 2022. REUTERS/Alexandre Meneghini
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا

كوبا.. 8 قتلى بانفجار قوي هز فندقاً بوسط هافانا

ألحق الانفجار أضراراً كبيرة بواجهة فندق ساراتوغا المصنف خمس نجوم والذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقع انفجار قوي، اليوم الجمعة، في فندق قيد الترميم في وسط العاصمة الكوبية هافانا.

وبحسب السلطات الكوبية، أسفر الانفجار عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 30 شخصاً.

الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا

ولا يزال سبب الانفجار الذي وقع بعيد الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) مجهولاً.

وقال الرئيس الكوبي، إن الانفجار لم يندلع جراء قنبلة، مضيفاً أنه "جار التحقيق" لمعرفة السبب. وبحسب ما نشره مكتب رئيس كوبا على موقع "تويتر"، فإن التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

وقد ألحق الانفجار أضراراً كبيرة بواجهة فندق ساراتوغا المصنف خمس نجوم والذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.

الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
  • الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
  • الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
  • الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
  • فرق الإسعاف في المكان
  • الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
  • الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
6 صور
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
فرق الإسعاف في المكان
فرق الإسعاف في المكان
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا
الأضرار التي خلفها الانفجار في فندق ساراتوغا

وتصاعدت سحابة من الدخان والغبار من جادة برادو الرئيسية في وسط هافانا حيث يقع الفندق. وتدمرت الطبقات الأربع الأولى من المبنى بالكامل فيما تناثر الركام وقطع الزجاج على الأرض.

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وتسبب الانفجار أيضا بتدمير سيارات عدة كانت متوقفة قرب الفندق الذي عرف في الأعوام الأخيرة باستضافته العديد من المشاهير بينهم مادونا وبيونسيه.

وأغلق المسعفون الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار، وباشروا البحث عن ضحايا محتملين تحت أنقاض الفندق.

ووصل الرئيس ميغيل دياز كانيل إلى المكان يرافقه رئيس الوزراء مانويل ماريرو، ورئيس الجمعية الوطنية استيبان لازو.

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