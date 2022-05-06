كوبا.. 8 قتلى بانفجار قوي هز فندقاً بوسط هافانا
ألحق الانفجار أضراراً كبيرة بواجهة فندق ساراتوغا المصنف خمس نجوم والذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه
وقع انفجار قوي، اليوم الجمعة، في فندق قيد الترميم في وسط العاصمة الكوبية هافانا.
وبحسب السلطات الكوبية، أسفر الانفجار عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 30 شخصاً.
ولا يزال سبب الانفجار الذي وقع بعيد الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) مجهولاً.
وقال الرئيس الكوبي، إن الانفجار لم يندلع جراء قنبلة، مضيفاً أنه "جار التحقيق" لمعرفة السبب. وبحسب ما نشره مكتب رئيس كوبا على موقع "تويتر"، فإن التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.
وقد ألحق الانفجار أضراراً كبيرة بواجهة فندق ساراتوغا المصنف خمس نجوم والذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.
وتصاعدت سحابة من الدخان والغبار من جادة برادو الرئيسية في وسط هافانا حيث يقع الفندق. وتدمرت الطبقات الأربع الأولى من المبنى بالكامل فيما تناثر الركام وقطع الزجاج على الأرض.
وتسبب الانفجار أيضا بتدمير سيارات عدة كانت متوقفة قرب الفندق الذي عرف في الأعوام الأخيرة باستضافته العديد من المشاهير بينهم مادونا وبيونسيه.
وأغلق المسعفون الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار، وباشروا البحث عن ضحايا محتملين تحت أنقاض الفندق.
ووصل الرئيس ميغيل دياز كانيل إلى المكان يرافقه رئيس الوزراء مانويل ماريرو، ورئيس الجمعية الوطنية استيبان لازو.
-
تفاصيل جديدة.. الفيديو الأصلي لواقعة التحرش بالسائحات في مصرتبين أن مصور الفيديو يعمل في المجال السياحي وكان مرافقا لأحد الأفواج السياحية، وشاهد بعينيه ما يحدث ولم يستطع منعه في ظل حالة الفوضى التي صاحبت الواقعة مصر
-
منظمات حقوقية: إيران تحاول استغلال زيارة مقرّرة أممية إليهاتزور ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، إيران من 7 إلى 18 مايو الجاري إيران
-
غوارديولا: لم أدرب مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروباأعرب جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن اعتقاده بأن فريقه حقق بالفعل أهدافه من خلال كونه منافسا على كل الألقاب في ... رياضة عالمية