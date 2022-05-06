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مسؤولون: بايدن سيوقع على شحنة أسلحة لأوكرانيا بـ 100 مليون دولار

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US President Joe Biden delivers remarks during the Council of Chief State School Officers' 2022 National and State Teachers of the Year event, in the East Room at the White House, in Washington, US, April 27, 2022. (File photo: Reuters)
بايدن
روسيا و أوكرانيا

مسؤولون: بايدن سيوقع على شحنة أسلحة لأوكرانيا بـ 100 مليون دولار

الشحنة الجديدة ستشمل على الأرجح مزيداً من الذخائر لأسلحة مثل مدافع الهاوتزر

واشنطن - رويترز 

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قال مسؤولون أميركيون لرويترز، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن على شحنة أسلحة جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القادمة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أن الشحنة الجديدة ستشمل على الأرجح مزيدا من الذخائر لأسلحة مثل مدافع الهاوتزر.

هذا وكشف مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية قيمة ساعدت القوات الأوكرانية في تحديد موقع السفينة الرئيسية موسكفا، في الأسطول الروسي بالبحر الأسود وضربها الشهر الماضي، وهي علامة أخرى على أن الإدارة تخفف القيود التي فرضتها على نفسها بشأن المدى الذي ستذهب إليه في مساعدة أوكرانيا ضد روسيا.

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وبحسب التقرير، تعتبر المساعدة في الاستهداف، والتي ساهمت في غرق السفينة الرئيسية موسكفا، جزءا من جهد سري مستمر من قبل إدارة بايدن لتوفير معلومات استخباراتية في ساحة المعركة في الوقت الحقيقي لأوكرانيا.

وذكر المسؤولون أن تلك المعلومات الاستخباراتية تشمل أيضًا مشاركة تحركات القوات الروسية المتوقعة في منطقة دونباس.

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