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زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لمناقشة القضايا الصعبة

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي(أرشيفية- رويترز)
زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لمناقشة القضايا الصعبة

مكتب الرئيس الأوكراني: القرم ودونيتسك ولوغانسك قضايا يجب حلها في المباحثات

العربية.نت، وكالات

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قال مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس مستعد للجلوس مع بوتين لمناقشة القضايا الصعبة، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الروسية إلى حدود 23 فبراير.

وأضاف مكتب الرئيس الأوكراني أن القرم ودونيتسك ولوغانسك قضايا يجب حلها في المباحثات.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تظن أن بوسعها الإفلات من الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب بسبب تهديدها بشن هجوم نووي.

وأضاف زيلينسكي مخاطبا مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني من خلال مترجم "لا يعتقدون أنه يمكن تحميلهم المسؤولية عن جرائم الحرب لأن لديهم قوة الدولة النووية".

وأضاف "هذا هو اليوم الثاني والسبعون من الحرب الشاملة، ولا يمكننا أن نرى نهاية لها بعد، ولا يمكننا أن نشعر بأي استعداد من الجانب الروسي لإنهائها".

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