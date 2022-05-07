أعلنت أوكرانيا مساء اليوم السبت إجلاء "جميع النساء والأطفال والمسنين" من مصنع آزوفستال المحاصر من القوات الروسية في مدينة ماريوبول الجنوبية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تم تنفيذ أمر الرئيس: جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين تم إجلاؤهم من آزوفستال. تم إنجاز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول".

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وأضافت فيريشتشوك: "هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول انتهى".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الجمعة خطة للإجلاء من آزوفستال ومن أجزاء أخرى في ماريوبول اليوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن انفصاليين تدعمهم موسكو في منطقة دونيتسك بأوكرانيا قولهم إنه تم إجلاء 50 مدنياً اليوم من منطقة المصنع المحاصرة.

وحوصر العديد من المدنيين لأسابيع مع مقاتلين أوكرانيين في مجمع أزوفستال الضخم قبل أن تبدأ في نهاية إبريل الماضي عملات الإجلاء برعاية من الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم كانت قيادة الجيش الأوكراني قد قالت إن روسيا تواصل هجومها على أراضي مصنع آزوفستال للصلب.

وأضافت في إفادتها الصحفية المسائية المنتظمة عبر "فيسبوك": "بدعم من نيران المدفعية والدبابات، يواصل العدو عمليات الاقتحام".