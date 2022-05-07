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إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال

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A young man evacuated from Azovstal steel plant in Mariupol stands surounded by service members of pro-Russian troops and members of the International Committee of the Red Cross (ICRC) at a temporary accommodation centre in the village of Bezimenne, during Ukraine-Russia conflict in the Donetsk Region, Ukraine May 6, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
مدنيون تم إجلاؤهم من مصنع آزوفستال مؤخراً
روسيا و أوكرانيا

إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال

الجيش الأوكراني أكد أن روسيا تواصل هجومها على أراضي مجمع الصلب في ماريوبول

العربية.نت

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أعلنت أوكرانيا مساء اليوم السبت إجلاء "جميع النساء والأطفال والمسنين" من مصنع آزوفستال المحاصر من القوات الروسية في مدينة ماريوبول الجنوبية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تم تنفيذ أمر الرئيس: جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين تم إجلاؤهم من آزوفستال. تم إنجاز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول".

باصات في منطقة تقع تحت سيطرة القوات الموالية لروسيا تم إليها نقل بعض الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال
باصات في منطقة تقع تحت سيطرة القوات الموالية لروسيا تم إليها نقل بعض الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال

وأضافت فيريشتشوك: "هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول انتهى".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الجمعة خطة للإجلاء من آزوفستال ومن أجزاء أخرى في ماريوبول اليوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن انفصاليين تدعمهم موسكو في منطقة دونيتسك بأوكرانيا قولهم إنه تم إجلاء 50 مدنياً اليوم من منطقة المصنع المحاصرة.

قصف على مصنع آزوفستال يوم الخميس الماضي
قصف على مصنع آزوفستال يوم الخميس الماضي
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وحوصر العديد من المدنيين لأسابيع مع مقاتلين أوكرانيين في مجمع أزوفستال الضخم قبل أن تبدأ في نهاية إبريل الماضي عملات الإجلاء برعاية من الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم كانت قيادة الجيش الأوكراني قد قالت إن روسيا تواصل هجومها على أراضي مصنع آزوفستال للصلب.

وأضافت في إفادتها الصحفية المسائية المنتظمة عبر "فيسبوك": "بدعم من نيران المدفعية والدبابات، يواصل العدو عمليات الاقتحام".

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