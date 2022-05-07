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إسرائيل تهدم منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم قتل مستوطن

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Palestinians inspect the house of jailed Palestinian assailant Omar Jaradat after it was blown up by Israeli forces, near Jenin, in the Israeli-occupied West Bank May 7, 2022. REUTERS/Mohamad Torokman
فلسطينيون يعاينون منزل عمر جرادات بعد هدمه

إسرائيل تهدم منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم قتل مستوطن

القوات الإسرائيلية هدمت منزل عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين في شمال الضفة الغربية

العربية.نت

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هدمت القوات الإسرائيلية اليوم السبت منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطن العام الماضي.

وتم تفجير منزل عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

منزل عمر جرادات بعد هدمه
منزل عمر جرادات بعد هدمه

وأفاد البيان بوقوع اشتباكات بين سكان، قاموا برشق القوات بالحجارة وبزجاجات حارقة، والقوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار بأسلحة شبه رشاشة.

وأصيب فلسطينيان بجروح إثر هذه الاشتباكات، حسب ما أكدته وكالة "فرانس برس".

وكانت القوات الإسرائيلية فجرت ثلاثة منازل تعود لأفراد من عائلة جرادات في آذار/مارس الماضي في السيلة الحارثية.

جرح فلسطيني إثر الاشتباكات اليوم قرب المنزل
جرح فلسطيني إثر الاشتباكات اليوم قرب المنزل
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وتهدم إسرائيل بانتظام منازل أفراد تتهمهم بتنفيذ هجمات على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتؤجج هذه العمليات التوتر وتُواجَه بالانتقاد باعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، لكن إسرائيل تصر على أنها تردع الهجمات.

ويعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967، حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

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