.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا تتهم الولايات المتحدة بالمشاركة بشكل مباشر في القتال بأوكرانيا

  • الخط
رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين
روسيا و أوكرانيا

روسيا تتهم الولايات المتحدة بالمشاركة بشكل مباشر في القتال بأوكرانيا

وقال: زودت واشنطن وأعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي كييف بأسلحة ثقيلة لمساعدتها على مقاومة الهجوم الروسي

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

اتهم رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) واشنطن، اليوم السبت، بتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا فيما وصفه بأنه يرقى إلى مستوى التدخل الأميركي المباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا.

وقال فياتشيسلاف فولودين على قناته على «تلغرام»: «تقوم واشنطن بشكل أساسي بتنسيق وتطوير العمليات العسكرية وبالتالي تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد بلدنا»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وزودت واشنطن وأعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي كييف بأسلحة ثقيلة لمساعدتها على مقاومة الهجوم الروسي الذي أسفر عن احتلال مناطق من شرق وجنوب أوكرانيا لكنه فشل في السيطرة على كييف.

لندن: حملة روسيا العسكرية بأوكرانيا زعزعت السلام والاستقرار بأوروبا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا لندن: حملة روسيا العسكرية بأوكرانيا زعزعت السلام والاستقرار بأوروبا
روسيا تعد بنشر وثائق تدين بريطانيا بشأن "مسرحية بوتشا" العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا تعد بنشر وثائق تدين بريطانيا بشأن "مسرحية بوتشا"

لكن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي قالوا مراراً إنهم لن يشاركوا في القتال بأنفسهم من أجل تفادي أن يصبحوا طرفاً في النزاع.

وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة قدّمت معلومات مخابراتية لأوكرانيا للمساعدة في التصدي للهجوم الروسي لكنهم نفوا أن تكون هذه المعلومات تتضمن بيانات استهداف دقيقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تقتحم القوات الروسية مصنع آزوفستال الاثنين المقبل؟ هل تقتحم القوات الروسية مصنع آزوفستال الاثنين المقبل؟
اكتشف المزيد