روسيا تتهم الولايات المتحدة بالمشاركة بشكل مباشر في القتال بأوكرانيا
وقال: زودت واشنطن وأعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي كييف بأسلحة ثقيلة لمساعدتها على مقاومة الهجوم الروسي
اتهم رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) واشنطن، اليوم السبت، بتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا فيما وصفه بأنه يرقى إلى مستوى التدخل الأميركي المباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا.
وقال فياتشيسلاف فولودين على قناته على «تلغرام»: «تقوم واشنطن بشكل أساسي بتنسيق وتطوير العمليات العسكرية وبالتالي تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد بلدنا»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
روسيا تؤكد قيام بريطانيين بتلفيق اتهامات بتورط القوات الروسية في إعدام مدنيين بمدينة بوتشا#العربية pic.twitter.com/yrpBcMzoRX— العربية (@AlArabiya) May 7, 2022
وزودت واشنطن وأعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي كييف بأسلحة ثقيلة لمساعدتها على مقاومة الهجوم الروسي الذي أسفر عن احتلال مناطق من شرق وجنوب أوكرانيا لكنه فشل في السيطرة على كييف.
لكن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي قالوا مراراً إنهم لن يشاركوا في القتال بأنفسهم من أجل تفادي أن يصبحوا طرفاً في النزاع.
وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة قدّمت معلومات مخابراتية لأوكرانيا للمساعدة في التصدي للهجوم الروسي لكنهم نفوا أن تكون هذه المعلومات تتضمن بيانات استهداف دقيقة.
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