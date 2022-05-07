4 انفجارات في ترانسنيستريا المنفصلة عن مولدوفا

أعلنت السلطات في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا، اليوم السبت، وقوع 4 انفجارات مساء أمس الجمعة قرب مطار سابق في قرية محاذية لأوكرانيا، من دون وقوع إصابات.

وقالت وزارة الداخلية في ترانسنيستريا عبر "تليغرام": "قرب قرية فورونكوفو، في منطقة ريبنيتسا، في محيط المطار السابق، وقعت أربعة انفجارات".

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وقال الانفصاليون: في ليل 6 مايو ، قرابة الساعة 21:40، أُلقيت عبوتان ناسفتان من طائرة مسيّرة. بعد ساعة، تكرّر الهجوم"، مشيرين إلى عدم وقوع ضحايا، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وتقع قرية فورونكوفو على مسافة نحو خمسة كيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وحصلت عدة حوادث في المنطقة في الفترة الأخيرة شملت إطلاق النار قرب مستودع أسلحة وسلسلة من الانفجارات، مما أثار مخاوف من امتداد الصراع الحالي في أوكرانيا.

وجاء في البيان أن "فريقًا من المحققين موجود في المكان"، مضيفًا أن هذا الهجوم هو الثاني على فورونكوفو. وسُجّل الأول عند الساعة (19:20 بتوقيت غرينتش) في 5 مايو حين "أُلقيت عبوتان من طائرة مسيّرة"، من دون وقوع قتلى أو جرحى.

وترانسنيستريا منطقة انفصالية حدودية مع جنوب غرب أوكرانيا وفيها حامية عسكرية روسية منذ العام 1992، وانفصلت عن مولدوفا بعد حرب أهلية قصيرة عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، ويبلغ عدد سكّانها نحو 500 ألف نسمة وتدعمها موسكو اقتصاديًا وعسكريًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت المخاوف من أن يمتدّ النزاع في أوكرانيا إلى ترانسنيستريا بعدما قال الجنرال الروسي رستم مينيكايف إن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستسمح للروس بالوصول إلى هذه المنطقة بشكل مباشر.

من جهتها، تتهم كييف روسيا بالسعي إلى زعزعة استقرار ترانسنيستريا بهدف تبرير شن عملية عسكرية عبرها.