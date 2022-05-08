ألمانيا: بوتين دمر أساس نظام السلام الأوروبي الذي بنيناه

مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الـ74 على التوالي، اعتبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "دمر أساس نظام السلام الأوروبي الذي بنيناه بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة".

وقال شتاينماير خلال خطاب ألقاه الأحد في افتتاح المؤتمر الفيدرالي لـ"الاتحاد الألماني لنقابات العمال" في برلين: "في الثامن من مايو، فشل الحلم بوطن أوروبي مشترك، لقد حل الكابوس مكانه".

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رئيسة البرلمان الألماني في كييف

أتت هذه التصريحات فيما كشف مسؤول برلماني على تويتر أن رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس وصلت إلى كييف الأحد لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وإجراء محادثات سياسية.

ونشر إنريكو بريسا رئيس البروتوكولات في البرلمان الألماني على تويتر صوراً لبيربل لدى وصولها على متن قطار ولقائها برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، ومن ثم الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

اجتماع لمجموعة السبع

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني يشارك الأحد في اجتماع عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع، التي تعقد اجتماعها عشية العرض العسكري في التاسع من مايو في روسيا بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وكانت المتحدثة باسم المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلنت الجمعة أن "الثامن من مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا والتي سببت الإرهاب والدمار والموت في أوروبا".

كما اعتبرت أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجعل "تماسك مجموعة السبع أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مضيفة أن هذا الاجتماع الثالث منذ بداية العام سيكرس "خصوصاً للوضع في أوكرانيا"، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وتتولى ألمانيا هذا العام رئاسة مجموعة السبع التي تضم أيضاً كندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان.