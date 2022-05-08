بجعة ووجبة.. فضيحة تلاحق زعيم المعارضة البريطانية

بعد دعوته مراراً لاستقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إثر تجاوزات تتعلق بإجراءات الإغلاق المرتبطة بكورونا، يبدو أن زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بموقف محرج بعد توجيه اتهامات مماثلة له.

فقد أعلنت الشرطة البريطانية أن تحقيقاً يستهدف زعيم المعارضة العمالية لاحتمال انتهاكه القيود المفروضة لمكافحة كورونا، وذلك بعد بضعة أسابيع من فرض غرامة على رئيس الوزراء بوريس جونسون في السياق نفسه.

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جعة ووجبة طعام

وكشفت معلومات جديدة أن شرطة مدينة دورهام ستقوم بالتحقيق في الواقعة تحت الضغوط المتواصلة والمتصاعدة والتساؤلات بشأن مدى صحة رواية ستارمر للأحداث، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ورغم أن الشرطة المحلية أكدت في السابق على أنها لا تعتقد أن زعيم حزب العمال قد خرق تدابير الإغلاق حينما احتسى مع عدد من مرافقيه الجعة وتناول وجبة حصلوا عليها كطلبية في أبريل 2021، لكنها ستفتح تحقيقا.

من جهته، قال متحدث باسم شرطة دورهام إنها أجرت في وقت سابق من هذا العام تقييماً حول انتهاكات لوائح فيروس كورونا في تجمع بالمدينة في 30 أبريل 2021.

الاستقالة واردة

إلا أنها لم تتخذ أي إجراء حينها، حيث تم التوصل إلى أنه لا توجد جريمة وبالتالي لم تفعل شيئاً، وفق الصحيفة.

وبعد تلقي معلومات جديدة مهمة خلال الأيام الأخيرة، راجعت شرطة دورهام هذا الموقف وستحقق في الانتهاكات المحتملة للوائح المتعلقة بهذا التجمع.

بدوره، أشار أحد أعضاء مجلس النواب من حزب العمال إلى أن كير سيضطر إلى الاستقالة إذا تبين أنه خالف القواعد.

يذكر أن شريط فيديو لكير ستارمر أظهره وهو يحتسي الجعة مع عدد من مرافقيه خلال وجودهم في مكتب حزب العمال المحلي بدورهام ليلة 30 أبريل 2021،

وأشارت "تلغراف" إلى أن عدد الحاضرين بلغ نحو 30 شخصاً، حصلوا فيما بعد على طلبية طعام كبيرة.