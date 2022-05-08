بريطانيا: الاستهداف المتعمد للمدنيين بأوكرانيا يرقى لجرائم حرب

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأحد، أنها تشعر بالهلع إزاء ما قالت إنه هجوم روسي على مدرسة في لوغانسك، مما أدى إلى مقتل أبرياء، على حد وصفها.

كما أضافت في تغريدة على حسابها على تويتر، أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية يرقى إلى جرائم الحرب"، متوعدة بضمان محاسبة نظام بوتين.

Horrified by Russia's latest attack on a school in Luhansk, resulting in the deaths of innocent people sheltering from Russian bombardment. Deliberate targeting of civilians & civilian infrastructure amounts to war crimes. We will ensure Putin’s regime is held accountable. — Liz Truss (@trussliz) May 8, 2022

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واتهمت سلطات منطقة لوغانسك الأوكرانية، اليوم الأحد، الجيش الروسي بقصف مدرسة كان يحتمي فيها حوالي 90 شخصاً.

وأوضح سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك، أن شخصين لقيا حتفهما في القصف الذي استهدف مدرسة في قرية بيلوهوريفكا، مشيراً إلى أن ثمة مخاوف من مقتل 60 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.

كذلك، أضاف أن روسيا أسقطت قنبلة بعد ظهر يوم السبت على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصا وتم إنقاذ 30.

في المقابل لم يصدر أي رد فوري من روسيا.

يذكر أن منطقة لوغانسك هي إحدى الجمهوريتين الانفصاليتين اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد ولا تعترف بهما سوى روسيا.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت روسيا عملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا بهدف "حماية" منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وركزت العملية التي دخلت المرحلة الثانية قبل نحو الشهر، على منطقة دونباس تحديداً حيث ما زالت المعارك مستمرة.