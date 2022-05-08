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بزيارة مفاجئة.. سيدة أميركا الأولى تصل أوكرانيا

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جيل بايدن تلتقي نظيرتها الأوكرانية (أ ب)
جيل بايدن تلتقي نظيرتها الأوكرانية (أ ب)

بزيارة مفاجئة.. سيدة أميركا الأولى تصل أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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في إشارة قوية على دعم بلادها السياسي، وصلت السيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، إلى أوكرانيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

فقد بدأت جيل بايدن الزيارة اليوم الأحد، بعقد اجتماع بمناسبة عيد الأم مع السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكي.

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وتعد هذه الزيارة الأحدث في سلسلة زيارات رفيعة المستوى قام بها قادة سياسيون وعسكريون أميركيون، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن.

جلسة مغلقة لمدة ساعة

وسافرت بايدن براً من سلوفاكيا إلى أوزهورود، وهي قرية تقع على الحدود مع أوكرانيا.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن بايدن التقت زيلينسكا في مدرسة تم تحويلها إلى مأوى للنازحين الأوكرانيين.

جيل بايدن تلتقي نظيرتها الأوكرانية (أ ب)
جيل بايدن تلتقي نظيرتها الأوكرانية (أ ب)

ونزلت زيلينسكا من سيارة دفع رباعي سوداء يحرسها جندي أوكراني، فيما سلمتها بايدن الزهور واحتضنتها ثم التقيتا في غرفة جانبية صغيرة خلف أبواب مغلقة لأكثر من ساعة.

جولة في رومانيا وسلوفاكيا

وكانت قرينة الرئيس الأميركي، التقت أمس السبت، مع مجموعة من الأمهات من اللاجئات الأوكرانيات والمعلمات في العاصمة الرومانية بوخارست حيث أثنت على قوة وصمود النساء.

واستمعت جيل بايدن إلى روايات "مفجعة"، من نساء وأطفال أوكرانيين فروا من الحرب في بلادهم، ووجدوا ملاذا آمنا في رومانيا.

يذكر أن جيل بايدن، التي تُدرس اللغة الإنجليزية والكتابة في كلية مجتمعية بولاية فرجينيا الأميركية، تقوم بجولة في رومانيا وسلوفاكيا، حيث تلتقي أيضا بالجنود الأميركيين المنتشرين في البلدين وباللاجئين.

جيل بايدن اجتمعت بسيدة أوكرانيا الأولى لمدة ساعة (أ ب)
جيل بايدن اجتمعت بسيدة أوكرانيا الأولى لمدة ساعة (أ ب)

ومنذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا، فر ما يقرب من 910 آلاف أوكراني إلى رومانيا حيث تعمل الجمعيات الخيرية والسلطات المحلية والوكالات الحكومية جنبا إلى جنب مع آلاف المتطوعين لتوفير الطعام والمأوى والمواصلات.

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