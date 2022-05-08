تحذير روسي لماسك: ستتحمل مسؤولية أفعالك!

حذر رئيس شركة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، ديمتري روغوزين، الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، من أنه "سيتعين عليه تحمل مسؤولية تزويد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية".

وأضاف على قناته في "تلغرام" "وفقًا لمعلوماتنا البنتاغون يزود وينقل الإنترنت من ستارلينك للقوات الأوكرانية. لذلك، يشارك ماسك في تزويد القوات الأوكرانية بمعدات الاتصالات، وعليك أن تتحمل مسؤولية هذا، يا إيلون".

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وكان رئيس أركان اللواء 36 مشاة البحرية من القوات الأوكرانية، العقيد ديمتري كورميانكوف، كشف أن أقمار ستارلينك الصناعية المملوكة لماسك كانت توزع الإنترنت على القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول.

إنترنت مجاني

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس أعلن في فبراير الماضي تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك، بناء على مناشدة وزير المعلوماتية الأوكراني ميخائيل فيودوروف.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، حرص المسؤولون الأوكرانيون على أن يظل السكان المحليون على اتصال حتى يمكن استخدام قصصهم ومنشوراتهم لمكافحة الدعاية الروسية، وحتى يتمكنوا من مشاركة ما تقوم به القوات الروسية.

يخدم المناطق المحرومة

يشار إلى ان نظام ستارلينك يقوم على الاتصال الفضائي حيث بنته شركة SpaceX لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم.

وكان الميلاردير الأميركي أطلق المشروع في فبراير الماضي، حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط القرى النائية في تونغا التي انقطعت منذ انفجار بركاني مدمر وتسونامي في يناير الماضي.

وتسمح الأقمار الصناعية بنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على الأرض دون الحاجة إلى كابلات الألياف الضوئية.