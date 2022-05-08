في كييف.. رئيسة البرلمان الألماني تلتقي زيلينسكي

كشف مسؤول برلماني على تويتر أن رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس، وصلت إلى كييف، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وإجراء محادثات سياسية.

ونشر إنريكو بريسا، رئيس البروتوكولات في البرلمان الألماني على تويتر، صورا لبيربل وهي في اجتماع مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

مادة اعلانية

كما نشر في وقت سابق صورا لدى وصول المسؤولة الألمانية على متن قطار ولقائها رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

إلى ذلك، يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده.

التاسع من مايو

ويُعقد اجتماع مجموعة السبع عشية العرض العسكري في التاسع من مايو في روسيا بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، أن "الثامن من مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، والتي سببت الإرهاب والدمار والموت في أوروبا".

واعتبرت أن الحرب في أوكرانيا تجعل من "تماسك مجموعة السبع أكثر أهمية من أي وقت مضى".

كذلك أشارت المتحدثة إلى أن هذا الاجتماع الثالث منذ بداية العام سيكرس "خصوصا للوضع في أوكرانيا"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

برئاسة ألمانيا

يشار إلى أن ألمانيا تتولى هذا العام رئاسة مجموعة السبع التي تضم أيضا كندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان.

يذكر أن مجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتعهدت الدول ذات الاقتصادات الأكبر في العالم بتقديم مليارات الدولارات لتمويل حرب أوكرانيا ضد روسيا في الأسابيع الأخيرة، مستشعرةً بوجود فرصة لقلب الحرب.