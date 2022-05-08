ضربة موجعة لروسيا.. مقتل بطل عالمي بحرب الدبابات

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، تعرض الجيش الروسي لعدد من النكسات، أبرزها مقتل قادة وجنرالات بارزين، إلا أن القوات الروسية تلقت ضربة موجعة مؤخراً بمقتل بطل عالمي في مسابقة دولية لحرب الدبابات.

فقد كشفت وسائل إعلام محلية أن باتو باسانوف، البالغ من 25 عاماً، والذي حطم الرقم القياسي الذي أجري العام الماضي في مناورات حربية أمام وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة للجيش فاليري جيراسيموي، قد لقي حتفه في أوكرانيا.

مادة اعلانية

بطل مسابقة "البياتلون"

وقتل الشاب الروسي عندما أصيبت دبابته في أوكرانيا خلال المعارك، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، حيث استغرق الأمر سبعة أسابيع لاستعادة جثته وإعادتها إلى أسرته.

وكان باسانوف، بطل العالم في مسابقة "البياتلون" (biathlon) للدبابات، وهي حدث عسكري رياضي يعقده الجيش الروسي كجزء من دورة ألعاب الجيش الدولية السنوية.

فقد أطلق باسانوف النار وبشكل فريد دون أن يخطئ هدفا واحدا وذلك بسرعات وصلت إلى 50 ميلاً في الساعة في ملعب تدريب ألابينو في منطقة موسكو.

وهزم فريقه الروسي T-72B3 جنوداً من 19 دولة في تلك الألعاب القتالية بما في ذلك الصين.

كذلك، كان الشاب الروسي مدفعياً في سرية من كتيبة الدبابات في لواء البنادق الآلية 37 للحرس المنفصل التابع لقوات الدفاع الجوي الروسية.

"وضع مثير للاشمئزاز"

من جهته، ألقى خبير عسكري روسي دون الكشف عن هويته باللوم على الحكومة الروسية في التحديث الفاشل للدبابات.

وقال إن الدبابات الروسية تركت في وضع أسوأ من الدبابات الأوكرانية القديمة التي تم تحديثها بالمعدات الغربية. وتابع "التدريب القتالي في وحدات الدبابات الروسية مثير للاشمئزاز".

يأتي مقتل باسانوف بعد أن فقد روسيا 9 جنرالات خلال القتال في أوكرانيا في أعقاب هجوم على قاعدة عسكرية.

وقدرت صحيفة "كييف إندبندنت" أن القوات الروسية فقدت أكثر من 25000 جندي منذ بداية الحرب.