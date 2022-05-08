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قتيلان و60 تحت الأنقاض.. أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مدرسة

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دمار ناتج عن القصف والمعارك في لوغانسك (أ ف ب)
دمار ناتج عن القصف والمعارك في لوغانسك (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

قتيلان و60 تحت الأنقاض.. أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مدرسة

العربية.نت - وكالات

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اتهمت سلطات منطقة لوغانسك الأوكرانية، اليوم الأحد، الجيش الروسي بقصف مدرسة كان يحتمي فيها حوالي 90 شخصاً.

وأوضح سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك أن شخصين لقيا حتفهما في القصف الذي استهدف مدرسة في قرية بيلوهوريفكا، مشيراً إلى أن ثمة مخاوف من مقتل 60 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.

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كذلك، أضاف أن روسيا أسقطت قنبلة بعد ظهر يوم السبت على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصا وتم إنقاذ 30.

قصف منزل

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تليغرام "أصيب سبعة منهم.. من المرجح أن 60 شخصا قضوا نحبهم تحت أنقاض المبنى".

على صعيد آخر، قال جايداي إن معلومات أولية تفيد بأن قصفا على قرية شيبيلوفو دمر منزلا وأن 11 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.

في المقابل لم يصدر أي رد فوري من روسيا.

قاذفة صواريخ أوكرانية تقصف موقعا للقوات الروسية بالقرب من لوغانسك في دونباس (أرشيفية من فرانس برس)
قاذفة صواريخ أوكرانية تقصف موقعا للقوات الروسية بالقرب من لوغانسك في دونباس (أرشيفية من فرانس برس)

يذكر أن منطقة لوغانسك هي إحدى الجمهوريتين الانفصاليتين اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد ولا تعترف بهما سوى روسيا.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت روسيا عملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا بهدف "حماية" منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وركزت العملية التي دخلت المرحلة الثانية قبل نحو الشهر، على منطقة دونباس تحديداً حيث ما زالت المعارك مستمرة.

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