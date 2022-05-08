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لمناقشة وضع بلاده.. زيلينسكي أمام مجموعة السبع

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

لمناقشة وضع بلاده.. زيلينسكي أمام مجموعة السبع

دبي - العربية.نت

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وسط ضبابية تُحيط بمصير آخر المُحاصرين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية، يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده.

ويُعقد اجتماع مجموعة السبع عشية العرض العسكري في التاسع من مايو في روسيا بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

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كما أجرى الجيش الروسي أمس السبت في الساحة الحمراء بموسكو التدريبات الأخيرة للعرض العسكري التقليدي، بحضور جنود شاركوا في الهجوم على أوكرانيا.

"الحرب في أوكرنيا تزيد تماسكنا"

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة أن "الثامن من مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، والتي سببت الإرهاب والدمار والموت في أوروبا".

واعتبرت أن الحرب في أوكرانيا تجعل من "تماسك مجموعة السبع ( ...) أكثر أهمية من أي وقت مضى".

مجموعة السبع
مجموعة السبع

كذلك أشارت المتحدثة إلى أن هذا الاجتماع الثالث منذ بداية العام سيكرس "خصوصا للوضع في أوكرانيا"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن ألمانيا تتولى هذا العام رئاسة مجموعة السبع التي تضم أيضا كندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان.

عقوبات إضافية

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أتى قبل أيام على ذِكر هذا الاجتماع خلال حديثه عن عقوبات إضافية محتملة على روسيا.

وعلى خط العقوبات الغربية أيضاً، تنخرط الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مفاوضات شاقة توصلا إلى اتفاق في نهاية هذا الأسبوع بشأن خطة لوقف واردات النفط الروسي وهو اقتراح رفضته المجر حتى الآن.

يذكر أن مجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتعهدت الدول ذات الاقتصادات الأكبر في العالم بتقديم مليارات الدولارات لتمويل حرب أوكرانيا ضد روسيا في الأسابيع الأخيرة، مستشعرةً بوجود فرصة لقلب الحرب.

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