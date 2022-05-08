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موسكو: سندمر دول الناتو في نصف ساعة إذا نشبت حرب نووية

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رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، دميتري روغوزين(أرشيفية- فرانس برس)
رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، دميتري روغوزين (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: سندمر دول الناتو في نصف ساعة إذا نشبت حرب نووية

دبي- العربية.نت

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مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية العمليةالعسكرية التي أطلقتها على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، عاد التلويح مجدداً بالسلاح النووي.

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فقد هدد رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، دميتري روغوزين، اليوم الأحد، بتدمير دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال نصف ساعة إذا نشبت حرب نووية.

لن نسمح بذلك

وأشار إلى أن بلاده "ستدمر دول الناتو في نصف ساعة" في حال نشوب أي حرب نووية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن موسكو لن تسمح بحدوث ذلك، لأن عواقب الحرب النووية ستؤثر على العالم برمته.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا، تصاعدت المخاوف الدولية من احتمال توسع الصراع، بل نشوب حرب عالمية ثالثة، وربما نووية، لاسيما بعد أن غذت بعض التصريحات الروسية تلك المخاوف.

(فرانس برس)
(فرانس برس)

فقد حذرت روسيا أكثر من مرة من توسع الحلف الذي بات يشكل رأس حربة في موقفه المناهض لها، والداعم بقوة لكييف، في الشرق الأوروبي، مؤكدة أن أي تهديد لأمنها قد يدفعها ربما إلى نشر أسلحة نووية.

ما استنفر الدول الغربية برمتها منبهة من حتى التفكير في هكذا خيار، إلا أن الخارجية الروسية عادت وأوضحت مراراً أنها لم تهدد باستخدام النووي، إنما حذرت من عدم أخذ المخاوف الأمنية الروسية في عين الاعتبار.

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