الصين: أزمة أوكرانيا وضعت الأمن الأوروبي على مفترق طرق

على وقع استمرار التوتر المتصاعد بين حليفتها روسيا والدول الغربية، لاسيما الأوروبية، على خلفية النزاع الروسي الأوكراني، حذرت الصين من خطورة الوضع الحالي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ اليوم الاثنين، إن الأزمة الأوكرانية وضعت الأمن الأوروبي على مفترق طرق.

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إلى المفاوضات!

كما أعربت عبر حسابها على تويتر عن ترحيب بلادها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز السلام.

إلى ذلك، حثت "الأطراف المعنية بهذا النزاع على دعم روسيا وأوكرانيا في تحقيق السلام من خلال المفاوضات".

وشددت على أن "أمن أوروبا يجب أن يبقى في أيدي الأوروبيين أنفسهم"، في إشارة ربما إلى تدخل الولايات المتحدة أيضا في الخلاف المتصاعد بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن مواقف الصين اتسمت بالحذر في بداية انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أنها لاحقا دافعت عن موقف موسكو، معتبرة أن الغرب استفزها ولم يأخذ بمخاوفها على محمل الجد.

رغم ذلك، آثرت بكين عدم الانحياز بقوة إلى الجانب الروسي ضد أوروبا وأميركا، لما يمكن لذلك أن يؤثر على مصالحها التجارية.