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بريطانيا: مخزون روسيا من الذخائر الدقيقة ربما استنفد

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أسلحة الجيش الروسي ، نووي ، روسيا (فرانس برس)
أسلحة روسية (أرشيفية - فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا: مخزون روسيا من الذخائر الدقيقة ربما استنفد

دبي - العربية.نت

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فيما تستمر العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية للشهر الثالث، رجحت بريطانيا أن يستنفد المخزون الروسي، من الذخائر إذا طال القتال.

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ففي تقريرها الاستخباراتي، اليومي، اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية أنه من المحتمل أن يكون مخزون روسيا من الذخائر الموجهة بدقة قد استنفد، ما دفعها إلى اللجوء لذخائر قديمة أقل دقة، وسهلة الاستهداف.

صعوبة استبدالها

كما أشارت في بيان على حسابها في تويتر، اليوم الاثنين، إلى أن القوات الروسية ستواجه صعوبة في استبدال تلك الذخائر الدقيقة التي استهلكتها.

في المقابل، رد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، على تلك الترجيحات، مؤكداً أن بلاده لديها ما يكفي من الصواريخ والذخيرة الموجهة بدقة عالية لأداء جميع المهام الموكلة لقواتها المسلحة في أوكرانيا.

أسلحة روسية (فرانس برس)
أسلحة روسية (فرانس برس)

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية رجح أيضاً في مارس الماضي أن تكون الذخيرة الموجهة بدقة من جعبة موسكو بدأت بالتناقص، بعدما أرسلت آلاف الجنود للقتال على الأراضي الأوكرانية.

يذكر أنه بعد أسابيع قليلة من انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، دأبت بريطانيا على التأكيد أن قدرات الجيش الروسي الذي يعد من أقوى جيوش العالم، باتت أضعف بعد أن استزفت في القتال.

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