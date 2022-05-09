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بوتين: العملية في أوكرانيا ستؤتي ثمارها.. بلا شك

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بوتين (أسوشيتد برس)
بوتين يلقي خطابه في يوم النصر (أسوشيتد برس)
روسيا و أوكرانيا

بوتين: العملية في أوكرانيا ستؤتي ثمارها.. بلا شك

دبي - العربية.نت

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بعد خطابه المدوي في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو في وقت سابق اليوم بمناسبة ذكرى يوم النصر، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه ما من شك أن "العملية العسكرية الخاصة" التي تنفذها بلاده في أوكرانيا ستؤتي ثمارها.

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"دون شك.. سنحقق نتيجة"

ومتحدثا بعد الإشراف على العرض العسكري السنوي في الميدان الأحمر بموسكو بمناسبة انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، قال بوتين "جميع الخطط تُنفذ. سنحقق نتيجة.. ما من شك في هذا"، بحسب ما نقلت وكالة تاس للأنباء. وكان بوتين قد قال في خطابه المدوي إن القوات الروسية تحارب من أجل أمن روسيا، مضيفاً أن الغرب كان يستعد لغزو أراضي البلاد.

كما أكد أن مواجهة النازيين الجدد كانت أمراً لا بد منه، في إشارة إلى المقاتلين القوميين الأوكرانيين.

"العملية في أوكرانيا ضرورية"

وشدد على أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت ضرورية وفي الوقت الملائم، وكانت القرار الصحيح الوحيد، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن "المتطوعين في إقليم دونباس بالشرق الأوكراني والقوات الروسية يقاتلون من أجل وطنهم الأم".

بوتين (أسوشيتد برس)
بوتين (أسوشيتد برس)

كذلك، اعتبر أن حلف شمال الأطلسي كان يثير تهديدات على الحدود الروسية، وأن الغرب لم يرد الإنصات لموسكو، لأن خططا أخرى كانت لديه، مشيرا إلى أن بلاده كانت تواجه "تهديدا غير مقبول بتاتاً" انطلاقا من أوكرانيا.

استعراض ضخم

وبعيد انتهاء خطابه، انطلق الاستعراض العسكري، عبر مسيرة لعشرات الفرق على وقع الموسيقى التي صدحت من قلب موسكو.

يشار إلى أن بوتين أعلن في 24 فبراير الماضي "انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لحماية إقليم دونباس" بعد أيام قليلة من اعترافه بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني.

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