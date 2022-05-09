موسكو: أحبطنا محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة الثعبان

مع استمرار عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ75 على التوالي، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية دمرت 11 موقعاً عسكرياً و8 مستودعات للأسلحة، مضيفا أنه تم إحباط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود.

وقال كوناشينكوف في إفادة يومية الاثنين إن القوات الروسية تمكنت من إسقاط 6 مروحيات تابعة للجيش الأوكراني.

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تدمير محطة رادار أميركية الصنع

يأتي ذلك بعد أن كانت أعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق الاثنين، أن قواتها دمرت محطة رادار أميركية الصنع مضادة للبطاريات بالقرب من بلدة زولوت الأوكرانية شرق البلاد.

وأوضحت أن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، 2 من طراز "ميغ 29" بمنطقة دونيتسك وأخرى من طراز"سو 25" بخاركيف، إضافة لتدمير مراكز ومستودعات عسكرية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية، امتنع الجانبان عن الإعلان صراحة وبالأرقام عن الخسائر البشرية في صفوف مقاتلي البلدين، فيما زعمت كييف مقتل آلاف الجنود الروس خلال المعارك.

كما أفادت العديد من تقديرات الاستخبارات الغربية بأن موسكو تكبدت خسائر عسكرية كبيرة على أراضي الجارة الغربية.

وفيما يتوقع أن يطول النزاع أشهراً بعد، يستنزف الطرفان قواهما في ميادين القتال، لاسيما في الشرق والجنوب، حيث أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، أواخر مارس الماضي، واصفة إياها بالمهمة.