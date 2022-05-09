كييف: أكثر من 70 سفينة محاصرة في موانئنا بسبب روسيا

مع تركيز روسيا قبضتها على البحر الأسود، والسيطرة على عدد من الموانئ في أوكرانيا أبرزها ماريوبول جنوب شرقي البلاد، ناشدت كييف الدول الغربية مساعدتها في فك الحصار.

وأكدت الحكومة الأوكرانية اليوم الاثنين أن 70 سفينة محاصرة في موانئ البلاد بسبب القوات الروسية.

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أزمة غذائية عالمية

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا بدوره في وقت سابق اليوم الاثننين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء هذا الحصار لموانئ بلاده بهدف السماح بتصدير القمح، وتفادي وقوع أزمة غذائية عالمية، بحسب ما أفادت رويترز.

كما شدد بعد اتصال أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي زار في وقت سابق اليوم مدينة أوديسا جنوب البلاد، التي تضم أكبر ميناء بحري أوكراني وواحد من أكبر الموانئ في حوض البحر الأسود، على ضرورة التحرك في الحال من أجل فتح الموانئ الأوكرانية.

يشار إلى أن المخاوف الدولية والأممية تصاعدت في الآومنة الأخيرة من تأثير الصراع الأوكراني الروسي على الغذاء عالمياً لاسيما القمح التي تعتبر أوكرانيا من أبرز المصدرين له. وقد عزز التقدم الروسي في البلاد خصوصاً في ماريوبول، وحصار أوديسا من البحر الأسود، تلك المخاوف.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، شهدت الأسواق المالية الدولية، ارتفاعاً في أسعار السلع.

فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي من أنه لا يمكن حل مشكلة الأمن الغذائي عالمياً من دون إعادة الإنتاج الزراعي الأوكراني إلى الأسواق العالمية.