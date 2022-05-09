كييف: نائب قائد البحرية قتل بصاروخ روسي

على وقع تصاعد القتال الروسي الأوكراني، أعلنت كييف مقتل نائب قائد البحرية الكولونيل إيهور بيدزاي بصاروخ من مقاتلة روسية استهدف مروحيته
كما أوضحت، اليوم الاثنين، أن بيتزاي قتل أثناء تنفيذ مهمة قتالية ضمن طاقم مروحية من نوع مي-14، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.
إسقاط مقاتلات
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط عدد من المقاتلات، دون أن تشير إلى مروحية القائد الأوكراني.
وأوضحت أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل الماضي، مقاتلتين من طراز "ميغ 29" بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وأخرى من طراز "سو 25" في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، امتنع الجانبان عن الإعلان صراحة وبالأرقام عن الخسائر البشرية في صفوف مقاتلي البلدين، فيما زعمت كييف مقتل آلاف الجنود الروس خلال المعارك.
كما أفادت العديد من تقديرات الاستخبارات الغربية إلى أن موسكو تكبدت خسائر عسكرية جمة على أراضي الجارة الغربية.
وفيما يتوقع أن يطول النزاع أشهراً بعد يستنزف الطرفين قواهما في ميادين القتال، لاسيما في الشرق والجنوب، حيث أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، أواخر مارس الماضي، واصفة إياها بالمهمة.
-
6 وجبات لذيذة للإفطار تخلصك من دهون البطنيحلم كثير من الناس بالحصول على قوام مثالي وبطن مسطح، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن نظام غذائي صحي ولذيذ وفي الوقت نفسه يحقق لهم الرشاقة خاصة التخلص من ... صحة
-
بيضاوي أم مربع.. اكتشف شخصيتك من شكل وجهككشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين لديهم وجه ذو شكل مربع يُنظر إليهم على أنهم أكثر عدوانية من أولئك الذين لديهم وجوه بيضاوية.فقد قام باحثون من جامعة ... علم
-
ملابس زيلينسكي للواجهة مجدداً.. بيع سترة بـ111 ألف دولارمنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفبراير الماضي، تحول لباس الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.فقد خلع الرجل ... الأخيرة