كييف: نائب قائد البحرية قتل بصاروخ روسي

على وقع تصاعد القتال الروسي الأوكراني، أعلنت كييف مقتل نائب قائد البحرية الكولونيل إيهور بيدزاي بصاروخ من مقاتلة روسية استهدف مروحيته

كما أوضحت، اليوم الاثنين، أن بيتزاي قتل أثناء تنفيذ مهمة قتالية ضمن طاقم مروحية من نوع مي-14، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.

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إسقاط مقاتلات

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط عدد من المقاتلات، دون أن تشير إلى مروحية القائد الأوكراني.

وأوضحت أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل الماضي، مقاتلتين من طراز "ميغ 29" بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وأخرى من طراز "سو 25" في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، امتنع الجانبان عن الإعلان صراحة وبالأرقام عن الخسائر البشرية في صفوف مقاتلي البلدين، فيما زعمت كييف مقتل آلاف الجنود الروس خلال المعارك.

كما أفادت العديد من تقديرات الاستخبارات الغربية إلى أن موسكو تكبدت خسائر عسكرية جمة على أراضي الجارة الغربية.

وفيما يتوقع أن يطول النزاع أشهراً بعد يستنزف الطرفين قواهما في ميادين القتال، لاسيما في الشرق والجنوب، حيث أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، أواخر مارس الماضي، واصفة إياها بالمهمة.