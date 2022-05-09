وزير الدفاع البريطاني لبوتين: تتماهى مع النازية!
في استمرار لتصاعد التوتر البريطاني الروسي، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، يرتقب أن يوجه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين بذكرى "يوم النصر الروسي" رسالة قوية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ففي خطاب مهم، سيتهم بن والاس بوتين بالتماهي مع النازية، معتبراً أن سيد الكرملين "يعكس فاشية ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية".
"اختطاف التاريخ"
كما سيتهمه بـ "اختطاف التاريخ" وإهانة ذكرى القوات السوفيتية التي سقطت خلال حرب الزعيم النازي أدولف هتلر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية عدة.
كذلك، سيشير بن والاس في حديثه من متحف الجيش الوطني إلى أن "الرئيس الروسي ودائرته الداخلية وجنرالاته عكسوا منطق الفاشية والاستبداد الذي ساد قبل 70 عامًا وكرروا أخطاء الأنظمة الشمولية في القرن الماضي".
وسيتهم أيضًا كبار الضباط في الجيش الروسي بعدم الكفاءة، داعيا إلى وجوب محاكمتهم عسكرياً.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أراضي أوكرانيا، تصدرت بريطانيا صف الدول الغربية الداعمة لكييف بقوة، والمنتقدة لموسكو بحدة، معتبرة أن تلك العملية لن تتوقف عند الحدود الأوكرانية إذا فشل الغرب في ردع سيد الكرملين.
كما فرضت آلاف العقوبات على الروس، طالت مختلف القطاعات، ورجال الأعمال والسياسيين، حتى إنها لم توفر بوتين نفسه ووزير خارجيته.
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