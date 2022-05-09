.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الدفاع البريطاني لبوتين: تتماهى مع النازية!

  • الخط
وزير الدفاع البريطاني بن والاس (فرانس برس)
وزير الدفاع البريطاني بن والاس (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني لبوتين: تتماهى مع النازية!

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في استمرار لتصاعد التوتر البريطاني الروسي، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، يرتقب أن يوجه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين بذكرى "يوم النصر الروسي" رسالة قوية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ففي خطاب مهم، سيتهم بن والاس بوتين بالتماهي مع النازية، معتبراً أن سيد الكرملين "يعكس فاشية ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية".

"فيديو عن نووي كييف".. جديد الخدعة التي أوقعت وزيرا بريطانيا العرب والعالم "فيديو عن نووي كييف".. جديد الخدعة التي أوقعت وزيرا بريطانيا

"اختطاف التاريخ"

كما سيتهمه بـ "اختطاف التاريخ" وإهانة ذكرى القوات السوفيتية التي سقطت خلال حرب الزعيم النازي أدولف هتلر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية عدة.

كذلك، سيشير بن والاس في حديثه من متحف الجيش الوطني إلى أن "الرئيس الروسي ودائرته الداخلية وجنرالاته عكسوا منطق الفاشية والاستبداد الذي ساد قبل 70 عامًا وكرروا أخطاء الأنظمة الشمولية في القرن الماضي".

من الاستعدادات في الساحة الحمراء بموسكو ليوم النصر (رويترز)
من الاستعدادات في الساحة الحمراء بموسكو ليوم النصر (رويترز)

وسيتهم أيضًا كبار الضباط في الجيش الروسي بعدم الكفاءة، داعيا إلى وجوب محاكمتهم عسكرياً.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أراضي أوكرانيا، تصدرت بريطانيا صف الدول الغربية الداعمة لكييف بقوة، والمنتقدة لموسكو بحدة، معتبرة أن تلك العملية لن تتوقف عند الحدود الأوكرانية إذا فشل الغرب في ردع سيد الكرملين.

كما فرضت آلاف العقوبات على الروس، طالت مختلف القطاعات، ورجال الأعمال والسياسيين، حتى إنها لم توفر بوتين نفسه ووزير خارجيته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غموض حول التغييرات التي تحدث عنها إيلون ماسك حول تويتر غموض حول التغييرات التي تحدث عنها إيلون ماسك حول تويتر
اكتشف المزيد