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التعاون الإسلامي تدين التصريحات الإسرائيلية حول السيادة على القدس

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- رويترز
قوات الجيش الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى في القدس (أرشيفية)
الشرق الأوسط

التعاون الإسلامي تدين التصريحات الإسرائيلية حول السيادة على القدس

أكدت المنظمة "دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين".

دبي - قناة العربية

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، التصريحات الإسرائيلية حول السيادة على مدينة القدس.

وقال بيان للمنظمة: "أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها للتصريحات الإسرائيلية حول السيادة المزعومة على مدينة القدس المحتلة وعملية هدم بناية عائلة الرجبي في بلدة سلوان التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

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وأكدت المنظمة "دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين".

كما جددت المنظمة إدانتها لكل المواقف والإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس، بما في ذلك "سياسة الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين ومحاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك".

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