السودان.. العثور على جثث 10 شبان في صحراء مدينة دنقلا

لقي 10 معدنين من الشباب السودانيين مصرعهم في صحراء غربي مدينة دنقلا بشمال السودان.

وبحسب جمعية أبناء منطقة "البخيت" التي ينحدر منها الشباب، فقد عثرت السلطات السودانية على جثامين الشباب اليوم الثلاثاء بعد فقدان التواصل معهم منذ السادس عشر من أبريل الماضي.

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وأكد والي الولاية الشمالية المكلف الباقر أحمد، العثور على المعدنين المفقودين مختطفين داخل دولة ليبيا. جاء ذلك خلال وداعه بمطار دنقلا الدولي القوات الجوية السودانية التي شاركت في عمليات البحث والتمشيط في صحراء الولاية للعثور على المعدنين المفقودين.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فقد أوضح الباقر أن القوات الجوية السودانية والقوات المشتركة السودانية الليبية وقيادة الفرقة 19 مشاة مروي وقيادة اللواء 75 مشاة دنقلا، والقوات النظامية الأخرى قامت بواجبها كاملاً بكل مهنية ومسؤولية في رحلة البحث عن مجموعة الشباب المعدنين المفقودين والتي استمرت لمدة أسبوع كامل حتى تم العثور عليهم مختطفين داخل دولة ليبيا.

من جانبه، جدد ممثل القوات الجوية السودانية المقدم خالد عثمان التهامي، جاهزية القوات الجوبة السودانية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتهريب وكل ما يهدد أمن واستقرار وطمأنينة المواطن والوطن.

وعلى صعيد متصل، قالت جمعية أبناء منطقة البخيت، إن أبناء المنطقة المفقودين في المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر موجودون حاليّاً مع جهة مجهولة.