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وفاة مراسلة الجزيرة بنيران الشرطة الإسرائيلية في جنين

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مراسلة الجزيرة
مراسلة الجزيرة لحظة أصابتها (نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية)

وفاة مراسلة الجزيرة بنيران الشرطة الإسرائيلية في جنين

إصابة الصحافي علي السمودي برصاصة حية في الظهر

العربية نت - عبد الحفيظ جعوان

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

مراسلة الجزيرة
مراسلة الجزيرة

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين. وأصيب اثنان من الصحفيين بشكل خطير بعد استهدافهم من قبل الجيش الاسرائيلي.

وذكرت وزارة الصحةةالفلسطينية أن مراسلة الجزيرة الصحافية شيرين أبو عاقلة أصيبت برصاصة حية في الرأس وذكرت أن وضعها كان حرجا للغاية، والصحافي علي السمودي أصيب ايضا برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.

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