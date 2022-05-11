وفاة مراسلة الجزيرة بنيران الشرطة الإسرائيلية في جنين
إصابة الصحافي علي السمودي برصاصة حية في الظهر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين. وأصيب اثنان من الصحفيين بشكل خطير بعد استهدافهم من قبل الجيش الاسرائيلي.
مادة اعلانية
وذكرت وزارة الصحةةالفلسطينية أن مراسلة الجزيرة الصحافية شيرين أبو عاقلة أصيبت برصاصة حية في الرأس وذكرت أن وضعها كان حرجا للغاية، والصحافي علي السمودي أصيب ايضا برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.
اقرأ أيضاً
-
كييف تترقب عمليات روسية بمناطق دونباس.. وموسكو تحذر من "فبركات" جديدة في خاركوفمركز الدفاع الروسي يعلن عن إطلاق قوات كييف النار على 6 مركبات مدنية كانت ترفع الرايات البيضاء في خاركوف شرق أوكرانيا، وتصوير هذه الجريمة لاتهام القوات الروسية العرب والعالم
-
مجلس النواب الأميركي يقرّ مساعدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولارستسمح الأموال لأوكرانيا بالتزوّد بمركبات مدرّعة، وبتعزيز دفاعاتها المضادة للطائرات، ومحاربة الهجمات الإلكترونية أميركا
-
اعتداء إسرائيلي بالصواريخ استهدف القنيطرة في سوريامصادر: الهجوم الإسرائيلي في ريف القنيطرة بسوريا استهدف موقع رصد يستخدمه حزب الله سوريا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية