تصفية 23 إرهابياً خلال 4 أيام .. الجيش المصري ينشر صور عملياته في سيناء 

نشر الجيش المصري صورا لعملياته المكثفة في سيناء عقب إحباط الهجوم الإرهابي على محطة رفع المياه غرب سيناء قبل 4 أيام.

وكشف الجيش من خلال الصور ضرباته الجوية على أوكار الإرهابيين عقب الحادث الإرهابي، حيث أعلن المتحدث العسكري ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، مشيرا إلى أن القوات الجوية قامت يوم السابع من مايو الجاري بتنفيذ ضربة جوية مركزة، أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية.

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من عمليات الجيش المصري في سيناء

وأشار إلى أن قوات الجيش نجحت في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف القوات، وقامت فجر اليوم بتنفيذ ضرباتها المركزة، ما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

وأضاف المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها ما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، مشيرا إلى أن تلك العمليات أودت بحياه ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان آخران.



من عمليات الجيش المصري في سيناء

وكان الجيش المصري قد تمكن من إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب القناة قبل أيام.

وذكر المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أودى بحياة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحادث الإرهابي لن ينال من عزيمة الدولة المصرية أو الجيش المصري في حربهما ضد الإرهاب.

وقال في تدوينة له على مواقع التواصل إن أبناء مصر من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن.