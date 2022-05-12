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إعلام صيني: اندلاع حريق بطائرة صينية بعد خروجها عن المدرج

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إعلام صيني: اندلاع حريق بطائرة صينية بعد خروجها عن المدرج

بكين - رويترز

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خرجت طائرة تابعة لشركة "تيبت إيرلاينز" الصينية صباح الخميس عن مدرج مطار تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين واشتعلت فيها النيران ما أسفر عن إصابة بعض ركابها بجروح، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية، إن الطائرة كانت تتهيأ للإقلاع في رحلة داخلية إلى لاسا عاصمة إقليم التيبت (جنوب غرب) حين خرجت عن المدرج، الأمر الذي تسبب باشتعال النيران في الطائرة".

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، إن الحادث أسفر عن جرحى، من دون أن تحدّد عددهم.

وأغلق المطار أحد مدارجه الساعة 0054 بتوقيت غرينتش، بحسب إشعار للطيارين لم يذكر السبب. ومن المقرر إعادة فتح المدرج الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.

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وأفاد موقع فلايت رادار 24 الإلكتروني بأن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التبتية كانت في مرحلة الإقلاع وقتئذ. وأغلق المدرج بعد دقيقة واحدة من أحدث تعقب أجراه الموقع للطائرة.

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