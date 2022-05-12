الأمم المتحدة: انتهاكات في أوكرانيا قد تصل لحد جرائم الحرب

مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الـ78 على التوالي، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أن ألف جثة جرى انتشالها من منطقة العاصمة كييف في الأسابيع الماضية.

وقالت باشليت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في خطاب عبر الفيديو الخميس إن الكثير من الانتهاكات التي تتحقق منها منذ بدء العملية العسكرية الروسية قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وفق رويترز.

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كما أضافت أن "نطاق عمليات القتل خارج إطار القانون، بما يشمل مؤشرات على ارتكاب عمليات إعدام تعسفية إلى الشمال من كييف، صادم"، على حد قولها.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً الخميس بشأن ما إذا كان سيطلب من محققين إجراء تحقيق رسمي في الأحداث التي وقعت في كييف ومناطق أخرى في فبراير ومارس.

نفي الاتهامات

تجدر الإشارة إلى أنه بعد فترة قصيرة من انطلاق العملية العسكرية الروسية، اتهمت كييف وواشنطن مراراً القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم العسكري الذي أدى إلى تهجير حوالي 6 ملايين مدني سواء داخل البلاد أو إلى الخارج.

كما أفاد عدد من المدنيين الذين فروا خارج البلاد إلى وقع أعمال تعذيب وتعديات جنسية وتدمير عشوائي.

في حين تنفي موسكو تلك الاتهامات، مؤكدة أن الهدف منها تشويه صورة القوات الروسية.