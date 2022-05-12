المفوضية الأوروبية: روسيا أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي

تصاعد التوتر مجدداً بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي ولا تزال مستمرة، منبئة بأشهر طويلة بعد.

I welcome the strong stance Japan has taken on Russia’s aggression against Ukraine.



Like the EU, Japan understands what is at stake here.



Not just Ukraine’s future.

Not just Europe’s future.



But the future of a rules-based world order. pic.twitter.com/WpIpCaoLRj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2022

فقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن حدة الموقف الأوروبي تجاه موسكو، خلال زيارة إلى طوكيو اليوم الخميس. وقالت بعدما التقت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن "روسيا تشكل اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهمجية ضد أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين"، وفق تعبيرها.

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مستقبل أوروبا على المحك

كما اعتبرت في تغريدة عبر حسابها على تويتر حول تلك القمة الأوروبية اليابانية الـ 28، أن اليابان كما الاتحاد الأوروبي تدرك أن مستقبل أوروبا برمته على المحك في الوقت الحالي وليس فقط أوكرانيا.

إلى ذلك، ثمنت العلاقات بين الاتحاد واليابان، مؤكدة السعي لتعزيزها في العديد من المجالات منها التجارة والتكنولوجيا والمناخ أيضا.

يذكر أن طوكيو كانت فرضت مئات العقوبات على موسكو منذ انطلاق العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية، متقاربة بذلك مع أوروبا التي اصطفت منذ الأيام الأولى لتفجر النزاع مع كييف.

والأسبوع الماضي، أطلقت أيضاً حزمة جديدة من العقوبات طالت 140 مواطناً روسياً، فيما شدد كيشيدا على أن ما وصفه بـ"العدوان الروسي ليس مجرد مشكلة أوروبية".

كما انضمت اليابان مؤخراً إلى جهود مجموعة السبع للتخلي عن النفط الروسي، بعد أن أعلنت سابقا تخليها التدريجي عن الفحم الروسي.

فيما حظرت موسكو دخول عشرات المسؤولين اليابانيين إلى أراضيها، من بينهم رئيس الوزراء.