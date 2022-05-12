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اليونان تمدد اتفاقية دفاعية مبرمة مع الولايات المتحدة

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البرلمان اليوناني (أ ف ب)
البرلمان اليوناني (أ ف ب)

اليونان تمدد اتفاقية دفاعية مبرمة مع الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت

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مددت اليونان اتفاقية دفاعية مبرمة مع الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات، بما يمنح الجيش الأميركي وصولاً مستمراً إلى قواعد عسكرية يونانية.

وسيمنح الاتفاق الذي سيصادق عليه البرلمان اليوم الخميس، الجيش الأميركي وصولا مستمرا إلى ثلاث قواعد في البر الرئيسي لليونان إلى جانب وجوده البحري الطويل الأمد في جزيرة كريت.

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تحالفات أساسية

بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أمام البرلمان، إن التحالفات كانت أساسية لاستراتيجية الدفاع في البلاد.

وأضاف "ليس لدينا رفاهية أن نكون مهملين. أتمنى لو كنا لوكسمبورغ في قضايا الأمن القومي"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

في المقابل، عبر حزب سيريزا اليساري المعارض، عن رفضه للاتفاق بحجة أنه لا يوفر لأثينا ضمانات أمنية كافية.

الحدود اليونانية التركية (أ ف ب)
الحدود اليونانية التركية (أ ف ب)

ورفع متظاهرون من الحزب الشيوعي اليوناني لافتات ضد الصفقة العسكرية، حيث كتب على اللافتات باللغتين اليونانية والإنجليزية "لا للحرب. لا لأسس الموت".

يذكر أن اليونان أنهت العام الماضي، اتفاقًا دفاعياً ثنائياً مع فرنسا في أعقاب مواجهة بحرية متوترة مع زميلتها في الناتو تركيا في عام 2020.

ويخوض البلدان نزاعاً منذ عقود حول الحدود البحرية وحقوق التعدين في شرق البحر المتوسط.

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