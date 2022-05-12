بريطانيا: أوكرانيا تصد هجمات روسية شمال خاركيف

بينما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الثالث، تستمر المعارك في مناطق شرق البلاد، خصوصا إقليم دونباس، بالإضافة إلى الشمال في محيط مدينة خاركيف.

فقد كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية تواصل هجوماً مضاداً إلى الشمال من خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد وتستعيد عدة بلدات وقرى باتجاه الحدود الروسية.

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وذكرت الوزارة في نشرة دورية على تويتر أن التقارير تفيد بأن روسيا سحبت وحدات من المنطقة ومن المرجح أن تعيد القوات انتشارها بعد تعويض الخسائر التي لحقت بها على الضفة الشرقية لنهر سيفرسكي دونيتس.

وأضافت أن السيطرة على إقليم دونباس لا تزال على رأس أولويات الروس.

تراجع القوات الروسية

بدورها، قالت أوكرانيا، أمس الأربعاء، إنها دفعت القوات الروسية في الشرق إلى التراجع لاستعادة قرية بيتومنيك الواقعة على الطريق السريع الرئيسي شمالي خاركيف في منتصف الطريق تقريبا نحو الحدود الروسية.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8ArBHMQinJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 12, 2022

وكان مصدر عسكري أوكراني طلب عدم نشر اسمه، قال إنه بعد أيام من التقدم في شمال وشرق خاركيف، باتت القوات الأوكرانية على بعد عدة كيلومترات فقط من الحدود الروسية.

وقبل التقدم الأوكراني، كانت القوات الروسية على مشارف مدينة خاركيف التي تبعد 40 كيلومترا عن الحدود.

فيما يبدو أن هذا التقدم هو الأسرع لأوكرانيا منذ أن تراجعت القوات الروسية من كييف ومن شمال البلاد في بداية أبريل الفائت.

وفي حالة استمراره، يمكن أن يتيح للقوات الأوكرانية تهديد خطوط الإمداد لقوة الهجوم الروسية الرئيسية، بل يمكن أن يضع أهدافا لوجستية داخل روسيا نفسها ضمن نطاق المدفعية الأوكرانية، وفق محللين.

يذكر أن خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وتعرضت للقصف منذ نهاية فبراير وشهدت قتال شوارع بين القوات الروسية والمقاومة الأوكرانية.