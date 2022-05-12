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زيلينسكي: تبادل محتمل لأسرى روس مقابل جرحى من آزوف

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مصنع آزوفستال (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: تبادل محتمل لأسرى روس مقابل جرحى من آزوف

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن تبادل محتمل لأسرى روس مقابل جرحى من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول جنوب البلاد.

غير أنه لفت إلى أن هذا الأمر سيعتمد دائماً على موسكو.

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جاء ذلك خلال مقابلة لزيلينسكي في برنامج "Porta a Porta" على قناة "Rai1" الإيطالية، والتي ستبث مساء الخميس.

قصف مستمر

يشار إلى أنه رغم العرض الذي قدمته كييف الأربعاء للقوات الروسية من أجل سحب آخر الجنود المقاتلين العالقين في مصنع الصلب الضخم في مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا، إلا أن القصف الروسي استمر على ما يبدو على معمل آزوفستال الذي استقطب خلال الأسابيع القليلة الماضية اهتماماً دولياً.

فقد أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، أن القوات الروسية تواصل الضربات الجوية على مصنع الفولاذ المترامي الأطراف، في المدينة الساحلية التي باتت شبة مدمرة.

مصنع آزوفستال (أرشيفية من فرانس برس)
مصنع آزوفستال (أرشيفية من فرانس برس)

كما أوضحت هيئة الأركان العامة، في بيانها العملياتي لليوم 78 من العملية العسكرية الروسية، أن روسيا أطلقت قذائف مدفعية وقنابل يدوية على القوات الأوكرانية في محور زابوريجيا، الذي كان ملاذاً للمدنيين الفارين من ماريوبول، بحسب أسوشييتد برس.

لا تقدم حتى الآن

يذكر أن الحكومة الأوكرانية كانت أعلنت الأربعاء أنها تبحث عن حل عملي لقضية المقاتلين المحاصرين في آزوفستال، واقترحت على موسكو إجلاء مقاتليها الجرحى بإصابات حرجة مقابل إطلاق سراح أسرى روس.

غير أن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، أوضحت في الوقت نفسه أن المحادثات لم تحرز تقدماً حتى الآن.

مصنع آزوفستال (أرشيفية من فرانس برس)
مصنع آزوفستال (أرشيفية من فرانس برس)

وكانت الأيام الماضية شهدت خروج كافة النساء والأطفال من مصنع الصلب المحاصر من قبل القوات الروسية، لكن عدداً من المقاتلين التابعين لكتية آزوف، الذين تتهمهم روسيا بالتطرف والنازية، رفضوا الاستسلام والخروج.

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