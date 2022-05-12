كييف: قصف صاروخي روسي على مصفاة كريمنشوك للنفط

قصف الجيش الروسي، مجددا، اليوم الخميس، بالصواريخ مصفاة كرمينشوك النفطية بمنطقة بولتافا في وسط أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة دميترو لونين إن "أربع ضربات صاروخية استهدفت مصفاة كريمنشوك النفطية"، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات في بولتافا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية.

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وبحسب الوكالة، استهدفت روسيا المصفاة الشهر الماضي بتسع ضربات صاروخية ألحقت بها أضرارا بالغة.

وفي أبريل الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أيغور كوناشينكوف، تدمير مواقع بمصفاة نفط في كريمنشوك وسط البلاد.

كما أعلن في إفادة صحافية أن القوات الروسية دمرت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة منشآت لإنتاج الوقود في مصفاة لتكرير النفط بضواحي مدينة كريمنشوك وسط البلاد، إضافة إلى مرافق لتخزين المنتجات النفطية التي استخدمتها القوات الأوكرانية.

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة و3 صواريخ "توتشكا أو" فوق جزيرة زمييني

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إسقاطها طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية من طراز "توتشكا أو" فوق جزيرة زمييني الأوكرانية الخاضعة لسيطرة قواتها في البحر الأسود.

وجاء هذا الإعلان خلال موجز صحافي عقده المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف بشأن حصيلة العمليات التي أجرتها اليوم القوات الروسية، ضمن إطار عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكد كوناشينكوف أن القوات الروسية استهدفت اليوم أربعة مراكز قيادة و38 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية وأربعة مستودعات للذخيرة في مدينة سوليدار شمال دونيتسك، وكذلك رادار خاص بمكافحة المدفعية أنتج في الولايات المتحدة.

وتابع: "نتيجة للضربات، تم القضاء على أكثر من 170 قوميا وإعطاب 41 آلية قتالية".