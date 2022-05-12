لدعم كييف.. براغ تبحث مع برلين استيراد دبابات

تجري التشيك محادثات مع ألمانيا بشأن توريد الدبابات التي من شأنها أن تسمح لها بالمقابل في إرسال المزيد من دباباتها التي تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا.

وأوضحت وزير الدفاع التشيكية جانا سيرنوشوفا أن بلادها قد تحصل على دبابات "ليوبارد" من ألمانيا، لكنها رجحت أنها لن تكون الأكثر حداثة، بحسب ما نقلت رويترز.

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يشار إلى أن التشيك لديها 30 دبابة T-72M4CZ حديثة وعشرات أخرى من ذات الطراز لكن دون تحديث.

دبابات ومعدات ثقيلة

وكانت أرسلت بعضاً من دباباتها غير المحدثة إلى أوكرانيا وذلك بعد بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

كما أرسلت المزيد من المعدات الثقيلة من مستودعات الجيش وشركات الأسلحة الخاصة، بما في ذلك المدفعية ومركبات القتال والمعدات المضادة للطائرات وقاذفات صواريخ متعددة.

إرسال مرتزقة

في سياق متصل، وافق الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أمس على طلب 103 من مواطنيه الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتهم في محاربة روسيا.

وينتمي هؤلاء الـ 103 إلى ما مجموعه 400 تشيكي تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء من الحظر الذي يمنع القتال في الجيوش الأجنبية، وفقاً لوزارة الدفاع.

في حين ليس من الواضح عدد التشيك الذين قاتلوا بالفعل في الجانب الأوكراني ضد القوات الروسية.

يذكر أن روسيا وجهت تحذيراً للتشيك في أبريل الماضي، بعدم نقل أسلحة تعود إلى تحالفها مع حلف وارسو إبان فترة الاتحاد السوفيتي إلى دول أخرى.