موسكو: تدمير منظومتي دفاع جوي في خاركيف وأوديسا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية دمرت عددا من مراكز القيادة وتجمعات الأفراد والعتاد العسكري الروسي باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وأكد كوناشينكوف في إحاطة صحافية أن الجيش الروسي دمر أجزاء من نظام الدفاع الجوي الأوكراني إس-300 في منطقة أوديسا وخاركيف.

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تدمير مستودعات وعتاد

كذلك، أوضح أن القوات الجوية دمرت باستخدام صواريخ عالية الدقة 4 نقاط قيادة، و34 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، كما دمرت مستودعين للذخيرة في منطقة نوفغورود-سيفيرسكي بمقطعة تشيرنيغوف.

وأضاف المتحدث أن القصف أسفر عن تحييد أكثر من 320 من القوميين الأوكرانيين، وتعطيل 72 وحدة عتاد عسكري.

من جهته، قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قصفت أيضا بالمدفعية وحدات أوكرانية شمال مدينة خاركيف، شمال شرقي البلاد.

قصف مدفعي شمال خاركيف

كما أفاد بوقوع ضربات روسية في منطقتي تشيرنيهيف وسومي في الشمال.

وأضاف الجيش أيضاً أن القوات الأوكرانية صدت تسع هجمات روسية، ودمرت عدة طائرات مسيرة وعربات عسكرية.

يشار إلى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، دمرت الدفاعات الجوية الروسية 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة خاركيف، و3 مسيرات في منطقة روبيجنويه في لوغانسك، وأخرى في منطقة جزيرة الأفعى قبالة سواحل أوديسا، إضافة إلى طائرة مسيرة في مقاطعة ميكولايف (جنوب)، وفق وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على مقاطعة خيرسون وأجزاء من مقاطعتي خاركيف وزابوروجيا جنوب وشرق أوكرانيا في الأسابيع الأولى بعد انطلاق العمليات العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.