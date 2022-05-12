موسكو لم تتخل عن الاستيلاء على كييف.. مسؤول أوكراني يؤكد

مع استمرار النزاع الروسي الأوكراني بيومه الـ 78، وسط تأكيدات استخبارات غربية أنه سيطول أشهراً بعد، شدد مسؤول عسكري أوكراني على أن القوات الروسية لم تتخل بعد عن خطة الاستيلاء على العاصمة كييف.

فقد اعتبر الجنرال أوليكسي هيروموف أن روسيا لم تتخل عن آمالها في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية.

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ميكولايف وأوديسا

وأكد أن الروس لديهم خطط للسيطرة على منطقتي ميكولايف وأوديسا الجنوبية، لبناء ممر بري إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، ومحاولة اقتحام كييف.

كما أضاف أن موسكو ما زالت تأمل في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية والدعوة إلى تصويت زائف لجعلها جزءًا من روسيا، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.





إلا أنه لفت إلى أن المقاومة الأوكرانية ستفشل مثل تلك الخطط الروسية.

تراجع من محيط كييف

يذكر أن القوات الروسية كانت حاولت السيطرة على كييف في الأسابيع الأولى من انطلاق عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، لكنها تراجعت بعد مواجهة دفاعات أوكرانية قوية، وجراء مواجهتها بعض العقبات اللوجستية.

لتعلن نهاية مارس الماضي إطلاق المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية التي وصفتها بالمهمة، مركزة على الشرق الأوكراني، حيث يقاتل العديد من الانفصاليين الموالين لها إلى جانب قواتها على الأرض.

وتهدف القوات الروسية من السيطرة على إقليم دونباس، بعد بسط سيطرتها على مدينة ماريوبول في الجنوب الشرقي، إلى فتح ممر بري يصل بين شرق البلاد وشبه جزيرة القرم جنوبا، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.