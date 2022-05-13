الدفاع الروسية: دمرنا مصفاة نفط في وسط أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها قصفت مصفاة نفط كريمنشوك بوسط أوكرانيا مما أدى إلى تدمير طاقتها الإنتاجية وخزانات الوقود بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في سياق التقرير اليومي عن العملية العسكرية إن القوات المسلحة الروسية دمرت بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة منتشرة على المشارف الشمالية لمدينة "كريمنتشوغ"، بمنطقة بولتافا، منشآت إنتاج ومصفاة لتكرير النفط وخزانات للبنزين ووقود الديزل كانت تستخدم لتزويد المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية بالوقود.

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كذلك ضرب الطيران الروسي زهاء 153 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، وتم تدمير منشأتين أوكرانيتين لأنظمة إطلاق صواريخ "غراد" ورادار إنذار ودفاع جوي أميركي الصنع في منطقة خاركوف.

معدات عسكرية

كما قصفت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية 15 مركز قيادة و520 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و6 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودع أسلحة صاروخية بالقرب من قرية "شبيلينكا" بمنطقة خاركوف.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية "لوزوفايا" بمنطقة خاركوف، بالإضافة إلى إسقاط 15 مسيرة أوكرانية في منطقة خاركوف، وجمهورية دونيتسك.

كذلك تم اعتراض صاروخين أوكرانيين من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "سميرتش" فوق قرية "توبولسكويه".

وإجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في الجارة الغربية تم تدمير ما يلي بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع في موسكو:

165 طائرة، و125 مروحية، و842 مسيرة، و304 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و3032 دبابة ومركبات قتالية أخرى مصفحة.

وأيضاً 368 قاذفة صواريخ متعددة، و1491 مدفعية ميدانية وهاون، و2869 مركبة عسكرية خاصة.