.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السويد: عضوية الناتو ستعزز الأمن في أوروبا

  • الخط
وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي (أ ف ب)
وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي (أ ف ب)

السويد: عضوية الناتو ستعزز الأمن في أوروبا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، اليوم الجمعة، أن عضوية بلادها في حلف شمال الأطلسي سيكون لها تأثير على الاستقرار وستفيد البلدان المحيطة ببحر البلطيق، وذلك بعد يوم من التزام جارتها فنلندا بتقديم طلب للانضمام إلى الحلف الذي يضم 30 دولة.

وصرحت ليندي للصحافيين عند تقديم تقرير برلماني حول الأمن بأن "عضوية السويد في الناتو سترفع عتبة النزاعات العسكرية وبالتالي يكون لها تأثير على منع نشوب صراع في شمال أوروبا"، بحسب ما نقلت "رويترز".

على أعتاب روسيا.. بالأرقام هكذا ستغير فنلندا والسويد الناتو العرب والعالم على أعتاب روسيا.. بالأرقام هكذا ستغير فنلندا والسويد الناتو

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحذو السويد حذو فنلندا وقد تتقدم ستوكهولم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي يوم الاثنين.

موسكو تتوعد

في المقابل، كانت موسكو توعدت فنلندا بـ"إجراءات رد تقنية عسكرية وأخرى"، في حال انضمامها إلى الناتو، ودعتها إلى تحمل عواقب اتخاذ مثل تلك الخطوة.

كما قالت إن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيجعلهما هدفا عسكريا محتملا لروسيا.

السويد فنلندا (آيستوك)
السويد فنلندا (آيستوك)

أتى هذا التصريح الشديد اللهجة، بعد أن أعلنت فنلندا صباح أمس، أنها ستعلن قرارها النهائي بشأن الانضمام إلى التحالف العسكري الدولي، الذي شكل رأس حربة ضد موسكو في الصراع الروسي الأوكراني الذي انطلق في 24 فبراير الماضي، يوم الأحد المقبل.

خط أحمر

وستمهد تلك الخطوة إذا ما اتخذتها فنلندا وتبعتها السويد لاحقاً، الطريق أمام الحلف الذي يثير حفيظة روسيا للتوسع في الشرق الأوروبي.

فيما يعتبر الكرملين تلك المسألة خطاً أحمر بالنسبة لأمن البلاد. وقد أكد العديد من المسؤولين الروس مراراً أن مثل تلك الخطوة لن تمر مرور الكرام، وأن موسكو سترد عليها ملوحة بتوسع النزاع في أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟ ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟
اكتشف المزيد