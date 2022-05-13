رداً بالمثل.. موسكو تطرد 10 دبلوماسيين من رومانيا
رداً على خطوة مماثلة من جانب بوخارست، طردت روسيا، اليوم الجمعة، 10 دبلوماسيين من رومانيا، وذلك في إطار الحرب الدبلوماسية بين موسكو والغرب.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها ترفض محاولات رومانيا تحميل موسكو مسؤولية ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.
كذلك، قالت الوزارة في بيان منفصل، إن موظفاً بالسفارة البلغارية طُرد أيضاً، بحسب وكالة "رويترز".
طرد 10 دبلوماسيين روس
وكانت وزارة الخارجية الرومانية، أعلنت في نهاية أبريل الفائت، طرد عشرة دبلوماسيين روس لا يتصرفون وفقاً للقواعد الدولية، على حد وصفها.
وتزامن التحرك حينا مع الغضب في جميع أنحاء القارة الأوروبية من التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية وعمليات قتل للمدنيين في بوتشا الأوكرانية في أعقاب انسحاب الجنود الروس من البلدة.
طرد أكثر من 300 دبلوماسي روسي
يشار إلى أن هذه التحركات جزء من سلسلة خطوات متبادلة بعد طرد أكثر من 300 دبلوماسي روسي من عواصم أوروبية في أعقاب حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا.
كذلك، صنّف الاتحاد الأوروبي عدداً من الدبلوماسيين الروس العاملين مع مؤسسات أوروبية "أشخاصاً غير مرغوب بهم"، ممهداً لاحتمال طردهم من بلجيكا.
-
بايدن: الشيخ خليفة كان شريكاً وصديقاً حقيقياً لناقدم الرئيس الأميركي جو بايدن، أحر التعازي لجميع الإماراتيين في وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، مشيراً إلى أنها خسارة فادحة.وأضاف اليوم ... أميركا
-
السعودية.. إحباط تهريب 29 ألف حبة كبتاغونهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهابت بالجميع للإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني السعودية
-
رسالة أممية تحذر إيران من الاعتقالات التعسفية بالأهوازفي رسالة مشتركة إلى السلطات الإيرانية، حذر سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة ومجموعتا عمل من الاعتقالات التعسفية بسبب أزمة المياه في إقليم الأهواز جنوب ... إيران