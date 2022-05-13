مرزوق الغانم: التنسيق بين الكويت والإمارات سيبقى بأعلى مستوياته

قدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الجمعة، العزاء لشعب الإمارات، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، مضيفا "لن ننسى قيام الإمارات بفتح بيوتها لنا خلال احتلال العراق للكويت".

وأضاف خلال مداخلة مع "العربية" أن علاقات الكويت مع الإمارات ومع باقي دول مجلس التعاون خاصة جدا، مشيرا إلى التنسيق بين الكويت والإمارات سيبقى في أعلى مستوياته.

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كما أكد وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، اليوم الجمعة، أن نهج حكام الإمارات والبحرين قائم على السلام والخير والتسامح، مؤكداً أن علاقة البحرين والإمارات تأتي في إطار متانة علاقات دول مجلس التعاون.

وقدم خلال مداخلة مع "العربية" العزاء لحكام وحكومة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدا الدور الكبير للرئيس الراحل في مسيرة نجاح الإمارات.

إعلان وفاة الشيخ خليفة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإمارت، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد. وكتبت وزارة شؤون الرئاسة في حسابها على تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم.

وأفادت بتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد السبت.