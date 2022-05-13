15 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتراجع عن مشروع استيطاني

طالبت 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الجمعة، إسرائيل بالتراجع عن مشروع لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك "نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس التخطيط الإسرائيلي الموافقة على مخططات لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية. نطالب السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار".

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ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم المضي قدماً في خطط بناء 4000 مسكن للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أثار تحذيرات من السلطة الفلسطينية من “عواقب خطيرة” لهذا القرار.

إذا جرت الموافقة بالفعل فسيكون ذلك أكبر عدد من المستوطنات التي تحظى بالموافقة منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة.

ويعارض البيت الأبيض بناء مساكن في المستوطنات لأن ذلك من شأنه عرقلة التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وتعد وزيرة الداخلية أييليت شاكيد من أشد مؤيدي البناء في المستوطنات، وقد نشرت تغريدة قالت فيها إن لجنة التخطيط ستجتمع للموافقة على بناء 4000 مسكن، وهو ما وصفته بأنه ”أمر أساسي ومطلوب وواضح”.