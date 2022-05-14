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صور.. الأردن يحبط تهريب مخدرات بمسيرة قادمة من سوريا

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مخدرات الأردن
صورة من شحنة المخدرات القادمة من سوريا - من وكالة بترا

صور.. الأردن يحبط تهريب مخدرات بمسيرة قادمة من سوريا

دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ظهر اليوم السبت.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه من خلال الرصد والمتابعة تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء "البترا".

كما شدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب.

إلى هذا، ينفذ الجيش الأردني دوريات بانتظام على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، فيما خاض حرس الحدود الأردني معارك دامية قتلوا خلالها أكثر من 30 مهربًا هذا العام وصادروا كميات ضخمة من مادة الكابتاغون المخدرة

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