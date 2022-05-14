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سفارة أميركا: الجيش الأوكراني بدأ استخدام مدافع هاوتزر

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مدافع هاوتزر الأميركية (من حساب سفارة واشنطن بكييف على تويتر)
روسيا و أوكرانيا

سفارة أميركا: الجيش الأوكراني بدأ استخدام مدافع هاوتزر

دبي - العربية.نت

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أعلنت السفارة الأميركية في كييف أن الجيش الأوكراني بدأ استخدام مدافع هاوتزر الأميركية.

وأشارت في تغريدة لافتة على حسابها في تويتر السبت إلى أن ذلك يجعل "يوم النصر الأوكراني أقرب"، على حد وصفها.

فيما لم تذكر تفاصيل أخرى على الفور.

الاستمرار في تسليم الأسلحة

يأتي ذلك بعد يومين من تأكيد قيادة النقل العسكري بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، استمرارها في تسليم الأسلحة لأوكرانيا من مخزونات الولايات المتحدة عند توفرها.

وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر الخميس إنها "تواصل تلبية طلبات المساعدات العسكرية ذات الأولوية لأوكرانيا"، مضيفة: "نسهّل تسليم الأسلحة لأوكرانيا من قبل الحلفاء والشركاء".

بما يعادل تقريباً ميزانيتها الدفاعية

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد كشف في إفادة صحافية الاثنين، أن واشنطن منحت أوكرانيا مساعدات عسكرية عبر القرارات الرئاسية بما يعادل حتى الآن تقريباً ميزانيتها الدفاعية للعام 2021، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستمرة بالدعم.

كما أضاف أن واشنطن ترغب باستخدام ما تبقى من خزنة المساعدات بشكل ذكي يخدم ما يحتاجه الأوكرانيون في المعارك الحالية.

إلى ذلك توقع استنفاد حزمة المساعدات التي أقرها الكونغرس بحلول نهاية الأسبوع الثالث من هذا الشهر، مطالباً بتمرير الحزمة الثانية التي طلبتها الإدارة بسرعة.

سلاح وعتاد ومساعدات

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي أوكرانيا في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية بقوة إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية أيضاً من أجل مواجهة الروس.

فيما فرض الغرب وفي مقدمتهم أميركا، عقوبات مؤلمة على الكرملين، طالت مختلف القطاعات والشركات والمصارف، فضلاً عن السياسيين الروس، والأثرياء المقربين من بوتين.

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