موسكو: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيعني نهايته

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، عن قناعة موسكو بأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل.

وقال غروشكو للصحافيين السبت: "إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الدولة حيث تسود التشكيلات النازية والأيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما نقلت عنه وكالات روسية.

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كما شدد على أن "دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض".

"إجراءات رد مناسبة"

كذلك أوضح غروشكو أنه "إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا كشريك اقتصادي، فإن موسكو ستتصرف عقلانياً، انطلاقاً من الواقع الجديد".

وحذر من أن موسكو ستتخذ "إجراءات رد مناسبة"، في حال فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على منح التأشيرات لمواطني روسيا.

طلب رسمي

يذكر أن الرئاسة الأوكرانية كانت وقعت في 28 فبراير الماضي طلباً رسمياً للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة، وذلك بموجب إجراء خاص لأن "البلاد تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا".

أتى ذلك، بعد أن رفعت العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير الماضي، على أراضي الجارة الأوكرانية، عدد الدول داخل الاتحاد المؤيدة لانضمام كييف.

وتعتبر تلك المسألة حساسة جداً بل خطاً أحمر بالنسبة لروسيا، التي طالبت مراراً بجعل أوكرانيا "بلداً حيادياً" بعيداً عن الانضمام لأي تكتلات غربية أو دولية، من ضمنها الاتحاد الأوروبي، وبشكل أكبر حلف شمال الأطلسي.