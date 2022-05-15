الناتو يتوعد روسيا ويطمئن تركيا.. ويرحب بانضمام فنلندا والسويد

في مؤتمر فيديو مع وزيرة الخارجية الألمانية، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن أبواب الحلف مفتوحةٌ لانضمام فنلندا والسويد، مؤكدا أن القرار سيكون تاريخيا.

وأكد ستولتنبرغ أن روسيا لم تُحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا، وتعهد بمواصلة الناتو دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا يُمكنها الانتصار في الحرب.

مادة اعلانية

بدورها قالت وزيرة خارجية ألمانيا، إن الحرب الروسية على أوكرانيا أثبتت أهمية حلف الناتو، مشددة على ضرورة الحفاظ على الأمن الأوروبي الجماعي.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن الوضع الأمني الحالي يستدعي العمل على تقوية حلف الناتو سياسيا وعسكريا معتبرة أن هناك ترحيبا بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

هذا، وتقدمت فنلندا بطلبٍ رسمي للانضمام إلى حلف الناتو.

وفي هذا السياق، قال الرئيسُ الفنلندي ساولي نينيستو، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء سانا مارين، إن السلطات وافقت على التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد التشاور مع البرلمان.

وأضاف نينيستو أن القرار تاريخي، ويُمثل بداية حقبة جديدة.

ودائما في ملف طلب العضوية المحتمل، قال الرئيس الفنلندي لشبكة "سي إن إنCNN " إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغنه أن الانضمام إلى الناتو سيكون خطأ ولكنه لم يكرر التهديد.

وأشار إلى أن المحادثات الأخيرة مع بوتين بشأن الناتو كانت هادئة، وفي وقت سابق أكد الرئيس الفنلندي على وجود اتفاق بين الحكومة والبرلمان على تقديم الطلب رسميا إلى الناتو، واصفا إياه بـ"اليوم التاريخي".