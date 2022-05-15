سمير جعجع للعربية: لا يمكن استمرار فريق إيران بالسيطرة على البرلمان اللبناني 

أكد الدكتور سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية في حديث لقناة العربية أن "لا يمكن استمرار فريق إيران بالسيطرة على البرلمان اللبناني".

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هذا و أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الأحد أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 37،52 % قبل نصف ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الأولى منذ الانهيار المالي وانفجار المرفأ. وقد بدأت عمليةُ فرز الأصوات على أن تصدر النتائج النهائية غدا الاثنين.

وقال جعجع إن "الانتخابات اللبنانية سارت جيدا بالرغم من عرقلة بعض القوى لها".

وذكر أن "المناطق التي يتواجد بها عناصر حزب الله شهدت مواجهات واشتباكات".

وأشار رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية إلى "تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات بمناطق حزب الله وحركة أمل"

وشدد جعجع على أن "حزب القوات اللبنانية يأتي في صدارة الانتخابات على الصعيد المسيحي".

وأوضح أن "حزب القوات اللبنانية أصبح الحزب المسيحي الأول في لبنان".